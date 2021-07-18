Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась рецептом очень нежного и легкого салата с кальмарами. Приготовьте его на ужин, он уже сбалансирован, вам только нужно знать свою суточную норму калорий, чтобы отложить себе нужную порцию.

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Рецепт салата с кальмарами

Ингредиенты

Кальмары – 180 граммов;

Кукуруза – 100 граммов;

– граммов; Лук красный – 80 граммов;

– граммов; Капуста пекинская – 240 граммов;

– граммов; Сметана 10% – 80 граммов;

– граммов; Сыр до 25% – 50 граммов;

– граммов; Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Кальмары отварите в течение 30 секунд в кипящей подсоленной воде. Пекинскую капусту порежьте соломкой, а лук и кальмары – полукольцами. Сыр натрите на терке. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и заправить сметаной.

Приятного аппетита!