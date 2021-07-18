Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась рецептом очень нежного и легкого салата с кальмарами. Приготовьте его на ужин, он уже сбалансирован, вам только нужно знать свою суточную норму калорий, чтобы отложить себе нужную порцию.

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Рецепт салата с кальмарами

Ингредиенты

  • Кальмары – 180 граммов;
  • Кукуруза 100 граммов;
  • Лук красный 80 граммов;
  • Капуста пекинская 240 граммов;
  • Сметана 10% 80 граммов;
  • Сыр до 25% 50 граммов;
  • Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

  1. Кальмары отварите в течение 30 секунд в кипящей подсоленной воде.
  2. Пекинскую капусту порежьте соломкой, а лук и кальмары – полукольцами.
  3. Сыр натрите на терке.
  4. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и заправить сметаной.

Приятного аппетита!

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