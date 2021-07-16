Индейка – один из самых диетических видов мяса, который сейчас преобладает в рационе приверженцев здорового питания. А как приготовить ее вкусно, рассказал диетологи Андрей Невский, поделившись необычным рецептом индейки терияки.

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Индейка в соусе терияки: пошаговый рецепт

Ингредиенты

филе индейки – 520 граммов;

репчатый лук – 280 граммов;

граммов; масло – 20 граммов;

граммов; соус терияки – 100 граммов;

граммов; мед – 70 граммов;

граммов; кунжут – 8 граммов;

граммов; чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления

Порежьте индейку на большие куски, лук – полукольцами. Вылейте масло на сковороду. Когда оно разогреется, обжарьте индейку буквально пару минут. Добавьте лук, соус, чеснок, перемешайте и тушите 20 минут на медленном огне. Добавьте мед и кунжут, все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!