Индейка – один из самых диетических видов мяса, который сейчас преобладает в рационе приверженцев здорового питания. А как приготовить ее вкусно, рассказал диетологи Андрей Невский, поделившись необычным рецептом индейки терияки.
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Индейка в соусе терияки: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- филе индейки – 520 граммов;
- репчатый лук – 280 граммов;
- масло – 20 граммов;
- соус терияки – 100 граммов;
- мед – 70 граммов;
- кунжут – 8 граммов;
- чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления
- Порежьте индейку на большие куски, лук – полукольцами.
- Вылейте масло на сковороду. Когда оно разогреется, обжарьте индейку буквально пару минут.
- Добавьте лук, соус, чеснок, перемешайте и тушите 20 минут на медленном огне.
- Добавьте мед и кунжут, все хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
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