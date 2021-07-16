Індичка – один з найбільш дієтичних видів м'яса, який зараз переважає у раціоні прихильників здорового харчування. А як приготувати її смачно, розповів дієтологи Андрій Невський, поділившись незвичайним рецептом індички теріякі.

І ще Індичка болоньєзе: дієтичний варіант м'ясного соусу для будь-якого гарніру

Індичка в соусі теріякі: покроковий рецепт

Інгредієнти

філе індички – 520 грамів;

ріпчаста цибуля – 280 грамів;

олія – 20 грамів;

соус теріякі – 100 грамів;

мед – 70 грамів;

кунжут – 8 грамів;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування

Поріжте індичку на великі шматки, цибулю – півкільцями. Вилийте олію на сковороду. Коли вона розігріється, обсмажте індичку буквально пару хвилин. Додайте цибулю, соус, часник, перемішайте і тушкуйте 20 хвилин на повільному вогні. Додайте мед і кунжут, усе добре перемішайте.

Смачного!

Читайте також Як приготувати смачний булгур з куркою: покроковий рецепт від дієтологині