Індичка – один з найбільш дієтичних видів м'яса, який зараз переважає у раціоні прихильників здорового харчування. А як приготувати її смачно, розповів дієтологи Андрій Невський, поділившись незвичайним рецептом індички теріякі.
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Індичка в соусі теріякі: покроковий рецепт
Інгредієнти
- філе індички – 520 грамів;
- ріпчаста цибуля – 280 грамів;
- олія – 20 грамів;
- соус теріякі – 100 грамів;
- мед – 70 грамів;
- кунжут – 8 грамів;
- часник – 2 зубчики.
Спосіб приготування
- Поріжте індичку на великі шматки, цибулю – півкільцями.
- Вилийте олію на сковороду. Коли вона розігріється, обсмажте індичку буквально пару хвилин.
- Додайте цибулю, соус, часник, перемішайте і тушкуйте 20 хвилин на повільному вогні.
- Додайте мед і кунжут, усе добре перемішайте.
Смачного!
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