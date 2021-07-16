Індичка – один з найбільш дієтичних видів м'яса, який зараз переважає у раціоні прихильників здорового харчування. А як приготувати її смачно, розповів дієтологи Андрій Невський, поділившись незвичайним рецептом індички теріякі.

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Індичка в соусі теріякі: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • філе індички – 520 грамів;
  • ріпчаста цибуля – 280 грамів;
  • олія – 20 грамів;
  • соус теріякі – 100 грамів;
  • мед – 70 грамів;
  • кунжут – 8 грамів;
  • часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування

  1. Поріжте індичку на великі шматки, цибулю – півкільцями.
  2. Вилийте олію на сковороду. Коли вона розігріється, обсмажте індичку буквально пару хвилин.
  3. Додайте цибулю, соус, часник, перемішайте і тушкуйте 20 хвилин на повільному вогні.
  4. Додайте мед і кунжут, усе добре перемішайте.

Смачного!

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