Рецептом домашнего майонеза поделилась диетолог Ева Шишова. По словам врача, из обычных продуктов, которые найдутся в холодильнике у каждого, можно приготовить соус за считанные минуты. Он выходит вкуснее и полезнее, чем магазинный.

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Домашний майонез: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Яйцо: 1 штука;

Растительное рафинированное масло: 300 миллилитров;

Горчица: 0,5 чайной ложки;

Соль: 0,5 чайной ложки;

Сахар: 1 чайная ложка;

Сок лимона: 1,5 столовые ложки.

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты в обычной банке. Первые две минуты взбивайте блендером, не перемещая его по емкости (иначе масло может отделиться), а другие две минуты – блендеруйте по всей банке.