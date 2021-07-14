Рецептом домашнього майонезу поділилася дієтологиня Єва Шишова. За словами лікарки, зі звичайних продуктів, які знайдуться в холодильнику у кожного, можна приготувати соус за лічені хвилини. Він виходить смачніший та корисніший, ніж магазинний.

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Домашній майонез: покроковий рецепт

Інгредієнти

Яйце: 1 штука;

Рослинна рафінована олія: 300 мілілітрів;

Гірчиця: 0,5 чайної ложки;

Сіль: 0,5 чайної ложки;

Цукор: 1 чайна ложка;

Сік лимона: 1,5 столові ложки.

Спосіб приготування

Змішайте усі інгредієнти у звичайній банці. Перші дві хвилини збивайте блендером, не переміщуючи його по місткості (інакше олія може відокремитися), а інші дві хвилини – блендеруйте по всій банці.

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