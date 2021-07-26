Класичний плов – це калорійна страва, яка навряд чи у когось асоціюється з дієтами. Але можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Якщо ви вирішили схуднути або перейти на правильне харчування, це зовсім не означає, що потрібно відмовлятися від улюблених страв – можна приготувати плов, який буде нежирним і низькокалорійним! Як це зробити, показав дієтолог Андрій Невський.

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Плов зі свининою: покроковий рецепт

Інгредієнти

свинина – 350 грамів (можна свинину замінити на баранину, курку або яловичину);

рис – 200 грамів;

морква – 130 грамів;

цибуля – 120 грамів;

зіра – 1/5 столової ложки;

щіпка куркуми;

голівка часнику;

сіль, перець – на смак,

рослинна олія – 20 грамів.

Спосіб приготування

Цибулю наріжте соломкою, м'ясо – невеликими шматочками, моркву – брусочками. У рослинній олії обсмажте цибулю до золотистого кольору, туди додайте м'ясо і теж обсмажте. Додайте моркву і тушіть протягом 5 хвилин (кришкою не накривати), висипте спеції і добре перемішайте. Налити воду так, щоб вона покривала м'ясо, накрийте кришкою та тушіть на середньому вогні ще протягом 40 хвилин. У холодній воді 2 – 3 рази промийте рис. Коли м'ясо добре протушиться, насипте рис зверху, не перемішуючи, а просто розрівняйте його. Акуратно влийте гарячу або теплу воду так, щоб вона покривала рис на 1,5 сантиметри та додайте туди часник, трохи посоліть і накрийте кришкою. Готувати під кришкою до готовності (близько 20 – 25 хвилин), а при подачі все перемішайте.

Смачного!

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