Диетолог Андрей Невский решил вспомнить детство и приготовил популярный салат с 90-х – мимозу. Правда, сделал он диетическую версию блюда. Такой салат понравится даже тем, кто не соблюдает диету. А еще – это отличный вариант для вкусного обеда.
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Мимоза: диетический рецепт салата
Ингредиенты
- консервированная рыба в собственном соку (тунец) – 185 граммов;
- яйцо – 4 штуки;
- отварная морковь – 1 штука;
- отварной картофель – 3 штуки;
- репчатый лук – 1 штука;
- йогурт;
- соль.
Способ приготовления
- Разделите желтки и белки и потрите их отдельно.
- Натрите на терке картофель, морковь, нарежьте мелко лук.
- Вылейте из рыбы сок и разомните вилкой.
- Выложите слоями: белок, йогурт, половина рыбы, лук, йогурт, картофель, йогурт, вторая половина рыбы, йогурт, желтки.
Приятного аппетита!
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