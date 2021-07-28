Диетолог Андрей Невский решил вспомнить детство и приготовил популярный салат с 90-х – мимозу. Правда, сделал он диетическую версию блюда. Такой салат понравится даже тем, кто не соблюдает диету. А еще – это отличный вариант для вкусного обеда.

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Мимоза: диетический рецепт салата

Ингредиенты

  • консервированная рыба в собственном соку (тунец) – 185 граммов;
  • яйцо – 4 штуки;
  • отварная морковь – 1 штука;
  • отварной картофель – 3 штуки;
  • репчатый лук – 1 штука;
  • йогурт;
  • соль.

Способ приготовления

  1. Разделите желтки и белки и потрите их отдельно.
  2. Натрите на терке картофель, морковь, нарежьте мелко лук.
  3. Вылейте из рыбы сок и разомните вилкой.
  4. Выложите слоями: белок, йогурт, половина рыбы, лук, йогурт, картофель, йогурт, вторая половина рыбы, йогурт, желтки.

Приятного аппетита!

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