Дієтолог Андрій Невський вирішив згадати дитинство і приготував популярний салат з 90-х – мімозу. Правда, зробив він дієтичну версію страви. Такий салат сподобається навіть тим, хто не дотримується дієти. А ще – це відмінний варіант для смачного обіду.

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Мімоза: дієтичний рецепт салату

Інгредієнти

консервована риба у власному соку (тунець) – 185 грамів;

яйце – 4 штуки;

відварена морква – 1 штука;

відварена картопля – 3 штуки;

ріпчаста цибуля – 1 штука;

йогурт;

сіль.

Спосіб приготування

Розділіть жовтки і білки та потріть їх окремо. Натріть на тертці картоплю, моркву, наріжте дрібно цибулю. Вилийте з риби сік та розімніть виделкою. Викладіть шарами: білок, йогурт, половина риби, цибуля, йогурт, картопля, йогурт, друга половина риби, йогурт, жовтки.

Смачного!

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