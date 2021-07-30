Мабуть, кожному знайома ситуація, коли після важкого робочого дня ввечері хочеться розслабитися і заїсти стрес чимось смачненьким. Ловіть дієтичний рецепт курячої печінки з грибами. Цю страву оцінять не лише ті, хто дотримується дієти, а й уся сім'я.
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Як приготувати курячу печінку з грибами: покроковий рецепт
Інгредієнти
- Куряча печінка – 300 грамів;
- Печериці – 200 грамів;
- Вершки 10% – 200 мілілітрів;
- Часник – 5 грамів;
- Кріп – 10 грамів;
- Сіль, спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування
- Печінку трохи обсмажте на сковороді з хорошим антипригарним покриттям. Додайте часник та нарізані гриби.
- Посоліть, додайте улюблені спеції та тушіть до готовності.
- Якщо у сковороді багато рідини, її треба злити, а сковороду висушити серветкою.
- На суху сковороду знову викладіть печінку з грибами та залийте вершками. Тушіть на повільному вогні поки вершки не загустіють.
Смачного!
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