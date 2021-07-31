Овочеві рулети з куркою та сиром – варіант, який не потребує багато уваги. Як його приготувати розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Овочеві рулетики з куркою та сиром

Інгредієнти:

Кабачки – 1 штука.

Баклажан – 1 штука.

Куряче філе – 350 грамів.

М'який сир знежирений – 1 столова ложка.

Натуральний йогурт – 2 столові ложки.

Сир – 50 грамів.

Зелень – 1 столова ложка.

Часник.

Сіль – до смаку.

Перець – до смаку.

З кабачків вийдуть відмінні рулети / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Овочі миємо й нарізаємо смужками по 0,5 сантиметра.

Деко застилаємо папером для випічки, викладаємо кабачки й баклажани. Змащуємо все оливковою олією і солимо.

Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин.

Куряче філе нарізаємо тонкими поздовжніми смужками, відбиваємо, солимо і перчимо. Залишаємо на 5 – 10 хвилин.

Викладаємо куряче філе на остиглі кабачки та баклажани.

Йогурт, часник, рубану зелень, сіль і перець додаємо в сир і гарно перемішуємо. На філе кладемо шар сирної начинки й присипаємо тертим сиром.

Згортаємо рулетики та скроплюємо оливковою олією. Випікаємо в духовці 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Рулетики присипаємо зеленню і подаємо до столу.

Якщо ви хочете приготувати соус, змішайте йогурт з зеленню, часником і дрібно порізаним болгарським перцем. Додайте сіль і перець.