Овочеві рулети з куркою та сиром – варіант, який не потребує багато уваги. Як його приготувати розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Цікаво Легкий десерт для спекотного літа: як приготувати желе з апельсинового соку з ягодами

Овочеві рулетики з куркою та сиром

Інгредієнти:

  • Кабачки – 1 штука.
  • Баклажан – 1 штука.
  • Куряче філе – 350 грамів.
  • М'який сир знежирений – 1 столова ложка.
  • Натуральний йогурт – 2 столові ложки.
  • Сир – 50 грамів.
  • Зелень – 1 столова ложка.
  • Часник.
  • Сіль – до смаку.
  • Перець – до смаку.

З кабачків вийдуть відмінні рулети / Фото Pixabay

Читайте Як приготувати курячу печінку з грибами: дієтичний рецепт для тих, хто хоче худнути смачно

Як приготувати:

  • Овочі миємо й нарізаємо смужками по 0,5 сантиметра.
  • Деко застилаємо папером для випічки, викладаємо кабачки й баклажани. Змащуємо все оливковою олією і солимо.
  • Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин.
  • Куряче філе нарізаємо тонкими поздовжніми смужками, відбиваємо, солимо і перчимо. Залишаємо на 5 – 10 хвилин.
  • Викладаємо куряче філе на остиглі кабачки та баклажани.
  • Йогурт, часник, рубану зелень, сіль і перець додаємо в сир і гарно перемішуємо. На філе кладемо шар сирної начинки й присипаємо тертим сиром.
  • Згортаємо рулетики та скроплюємо оливковою олією. Випікаємо в духовці 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів.
  • Рулетики присипаємо зеленню і подаємо до столу.