Овочеві рулети з куркою та сиром – варіант, який не потребує багато уваги. Як його приготувати розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Овочеві рулетики з куркою та сиром
Інгредієнти:
- Кабачки – 1 штука.
- Баклажан – 1 штука.
- Куряче філе – 350 грамів.
- М'який сир знежирений – 1 столова ложка.
- Натуральний йогурт – 2 столові ложки.
- Сир – 50 грамів.
- Зелень – 1 столова ложка.
- Часник.
- Сіль – до смаку.
- Перець – до смаку.
З кабачків вийдуть відмінні рулети / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Овочі миємо й нарізаємо смужками по 0,5 сантиметра.
- Деко застилаємо папером для випічки, викладаємо кабачки й баклажани. Змащуємо все оливковою олією і солимо.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин.
- Куряче філе нарізаємо тонкими поздовжніми смужками, відбиваємо, солимо і перчимо. Залишаємо на 5 – 10 хвилин.
- Викладаємо куряче філе на остиглі кабачки та баклажани.
- Йогурт, часник, рубану зелень, сіль і перець додаємо в сир і гарно перемішуємо. На філе кладемо шар сирної начинки й присипаємо тертим сиром.
- Згортаємо рулетики та скроплюємо оливковою олією. Випікаємо в духовці 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів.
- Рулетики присипаємо зеленню і подаємо до столу.