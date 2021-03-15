Сырные булочки с корицей: диетолог поделилась упрощенным рецептом вкусного десерта
Идеальный вариант к утреннему чаю или кофе – булочки с сыром. Делимся рецептом десерта на сырном тесте и с творожной начинкой. Выпечка получается пышной и долго остается свежей.
Источник:инстаграм Альбины Комиссаровой
Так, об облегченном рецепт рассказала диетолог Альбина Комиссарова. Она уверяет, что сырные булочки получаются очень вкусными.
Ингредиенты для теста
- 180 – 200 граммов сыра 5% в брикете;
- 1 яйцо;
- 150 граммов муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
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Рецепт творожных булочек / Фото pinterest
Ингредиенты для начинки
- 100 – 150 граммов творога (в банках);
- 1 столовая ложка сахарной пудры или сахара (можно больше)
- Корица.
Ингредиенты для крема
- 150 – 200 граммов густого белого йогурта;
- 1 столовая ложка сахарной пудры или сахара (можно больше).
Способ приготовления
- Смешайте яйцо с сыром, добавьте муку и замешиваем вместе с разрыхлителем, тесто не должно липнуть, но если будет – попробуйте положить на 30 минут в холодильник или добавить немного больше муки.
- Раскатайте тесто в прямоугольник.
- Смажьте тесто сыром, сверху посыпьте сахаром / пудрой и корицей.
- Сверните рулет и нарежьте на части, можно ниткой, если ножом не получается.
- Выпекайте при 175 градусов 35 – 40 минут.
- Смешайте йогурт с сахаром и помажьте горячие булочки, если хотите, чтобы они пропитались или холодные – для красивой шапки (можно еще посыпать корицей сверху).
Приятного аппетита!
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