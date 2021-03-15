Идеальный вариант к утреннему чаю или кофе – булочки с сыром. Делимся рецептом десерта на сырном тесте и с творожной начинкой. Выпечка получается пышной и долго остается свежей.

Так, об облегченном рецепт рассказала диетолог Альбина Комиссарова. Она уверяет, что сырные булочки получаются очень вкусными. Ингредиенты для теста 180 – 200 граммов сыра 5% в брикете;

1 яйцо;

150 граммов муки;

1 чайная ложка разрыхлителя. И еще Как приготовить постные блины: простой рецепт для тех, кто худеет

Рецепт творожных булочек / Фото pinterest Ингредиенты для начинки 100 – 150 граммов творога (в банках);

1 столовая ложка сахарной пудры или сахара (можно больше)

Корица. Ингредиенты для крема 150 – 200 граммов густого белого йогурта;

1 столовая ложка сахарной пудры или сахара (можно больше). Способ приготовления Смешайте яйцо с сыром, добавьте муку и замешиваем вместе с разрыхлителем, тесто не должно липнуть, но если будет – попробуйте положить на 30 минут в холодильник или добавить немного больше муки. Раскатайте тесто в прямоугольник. Смажьте тесто сыром, сверху посыпьте сахаром / пудрой и корицей. Сверните рулет и нарежьте на части, можно ниткой, если ножом не получается. Выпекайте при 175 градусов 35 – 40 минут. Смешайте йогурт с сахаром и помажьте горячие булочки, если хотите, чтобы они пропитались или холодные – для красивой шапки (можно еще посыпать корицей сверху). Приятного аппетита! Читайте также Какие сочетания продуктов помогут похудеть: 4 варианта, которые вас удивят View this post on Instagram A post shared by Врач - диетолог, Эндокринолог (@doctor_komissarova)