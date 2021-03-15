Ідеальний варіант до ранкового чаю чи кави – булочки з сиром. Ділимося рецептом десерту на сирному тісті і з сирною начинкою. Випічка виходить пишною і довго залишається свіжою.

Так, про полегшений рецепт розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова. Вона запевняє, що сирні булочки виходять дуже смачними. Інгредієнти для тіста 180 – 200 грамів сиру 5% в брикеті;

1 яйце;

150 грамів борошна;

1 чайна ложка розпушувача. І ще Як приготувати пісні млинці: простий рецепт для тих, хто худне

Рецепт сирних булочок / Фото pinterest Інгредієнти для начинки 100 – 150 грамів м'якого сиру (в банках);

1 столова ложка цукрової пудри або цукру (можна більше);

Кориця. Інгредієнти для крему 150 – 200 грамів густого білого йогурту;

1 столова ложка цукрової пудри або цукру (можна більше). Спосіб приготування Змішайте яйце з сиром, додайте борошно і замішуйте разом з розпушувачем, тісто не повинно липнути, але якщо буде – спробуйте покласти на 30 хвилин в холодильник або додати трохи більше борошна. Розкачайте тісто в прямокутник. Змастіть тісто сиром, зверху посипте цукром / пудрою і корицею. Скрутіть рулет і наріжте на частини, можна ниткою, якщо ножем не виходить. Випікайте при 175 градусів 35 – 40 хвилин. Змішайте йогурт з цукром і помажте гарячі булочки, якщо хочете, щоб вони просочилися або холодні – для красивої шапки (можна ще посипати корицею зверху). Смачного! Читайте також Які поєднання продуктів допоможуть схуднути: 4 варіанти, які вас здивують View this post on Instagram A post shared by Врач - диетолог, Эндокринолог (@doctor_komissarova)