Для того чтобы привести в порядок спину и прокачать мышцы, необходимо выполнять специальные занятия.

Действенный комплекс упражнений на спину показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Как выполнять упражнения

Тренировка состоит из 4 упражнений. Отдых между ними составляет 60-90 секунд, между подходами – до 1 минуты.

Гиперэкстензия (лодочка на полу) – 4 подхода по 20 раз. Тяга в наклоне – 4 подхода по 15 повторений.

Девчонки, старайтесь максимально сконцентрироваться на работе широчайшей мышцы. Начинаем упражнение со сведения лопаток, и только потом сгибаем руки в локте и подтягиваем к себе. Старайтесь вести гантели практически по бедрам, – пояснила Кононова.

Сделать красивую спину поможет комплекс упражнений / Фото rtp-news

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3. Разведение гантель перед собой – 4 подхода по 15 раз.

Вверх взрываемся за счет сведения лопаток (включаем мышцы спины), вниз опускаем на 1-2-3 ( медленно), чувствуем спинку, – уточнила технику мастер спорта.

4. Планка выполняется в 3 подхода. Длительность – по максимуму, но не менее 45 секунд. Отдых между подходами равен времени, которое вы стоите в планке.