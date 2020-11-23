Як прокачати м'язи спини: майстриня спорту показала потужне тренування
Для того щоб привести в порядок спину і прокачати м'язи, необхідно виконувати спеціальні заняття.
Дієвий комплекс вправ на спину показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Як виконувати вправи
Тренування складається з 4 вправ. Відпочинок між ними становить 60-90 секунд, між підходами – до 1 хвилини.
- Гіперекстензія (човник на підлозі) – 4 підходи по 20 разів.
- Тяга у нахилі – 4 підходи по 15 повторень.
Дівчата, намагайтеся максимально сконцентруватися на роботі найширшого м'яза. Починаємо вправу зі зведення лопаток, і тільки потім згинаємо руки у ліктях і підтягуємо до себе. Намагайтеся вести гантелі практично по стегнах, – пояснила Кононова.
Зробити красиву спину допоможе комплекс вправ / Фото rtp-news
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- Розведення гантель перед собою – 4 підходи по 15 разів.
Вгору піднімаємося за рахунок зведення лопаток (включаємо м'язи спини), вниз опускаємо на 1-2-3 (повільно), відчуваємо спинку, – уточнила техніку майстриня спорту.
- Планка виконується у 3 підходи. Тривалість – по максимуму, але не менше 45 секунд. Відпочинок між підходами дорівнює часу, яке ви стоїте в планці.
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