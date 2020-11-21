Як підкачати сідниці без присідань: круті вправи від майстрині спорту
Підкачати сідниці можна без присідань, які багато хто так не любить виконувати.
Як ефективно займатися з фітболом, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Тренування є круговою, повторити її потрібно 3-4 рази. Відпочинок між вправами залежить від вашого відновлення.
З чого складається тренування
- Відведення стегна у бічній напівпланці. У цій вправі одна нога працює в статиці, а друга – в динаміці. Необхідно виконати по 10 разів на кожну сторону.
- Сідничний місток ноги на м'ячі – 15-20 повторень.
Фітбол – прекрасний спосіб підкачати сідниці / Фото glamour
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- Екстензія на м'ячі – 15 разів.
- Відведення стегна (стоячи) – по 15 повторень на кожну ногу. Важливо: обов'язково зверніть увагу на техніку, вправа повинна виконуватися правильно.
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