Как подкачать ягодицы без приседаний: крутые упражнения от мастера спорта
Подкачать ягодицы можно без приседаний, которые многие так не любят выполнять.
Как эффективно заниматься с фитболом, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Тренировка является круговой, повторить ее нужно 3-4 раза. Отдых между упражнениями зависит от вашего восстановления.
Из чего состоит тренировка
- Отведение бедра в боковой полупланке. В этом упражнении одна нога работает в статике, а вторая – в динамике. Необходимо выполнить по 10 раз на каждую сторону.
- Ягодичный мостик ноги на мяче – 15-20 повторений.
Фитбол – прекрасный способ подкачать ягодицы / Фото glamour
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- Экстензия на мяче – 15 раз.
- Отведение бедра (стоя) – по 15 повторений на каждую ногу. Важно: обязательно обратите внимание на технику, упражнение должно выполняться правильно.
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