Как проходить 10 000 шагов в день: практические советы
Сегодня многие люди имеют сидячую работу и двигаются в течение дня очень мало. Специалисты рекомендуют проходить за день не менее 10 000 шагов. Рассказываем, как это сделать.
Как двигаться больше в течение дня, советуют специалисты спортивного клуба Sportavita в Instagram.
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Фитнес-браслеты помогают измерять количество шагов / Фото Kitchendecorium
Музыка
Берите с собой на прогулку наушники. Под музыку вы будете гулять бодрее и держать темп ходьбы.
Гуляйте вместе
Берите на прогулку семью, детей, друзей. Вместо того чтобы в выходные сидеть перед телевизором – идите гулять.
Двигайтесь на работе
Попробуйте каждый раз, когда вам нужно что-то спросить у коллег, подходить к ним лично. Не звоните и не пишите. Ваша двигательная активность возрастет.
Старайтесь ходить при любой возможности / Фото issue247.com
Когда ждете – ходите
Если ожидаете транспорт или на человека, прогуливайтесь вокруг места ожидания. Не теряйте время зря.
Добавьте прогулку в перечень дел
Запишите в своем дневнике, когда именно вы пойдете на прогулку. Обязательно выполните этот пункт из списка.
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Выбирайте лестницу, а не лифт / Фото www.bbc.com
Паркуйтесь далеко
Куда бы вы ни приехали – попробуйте припарковаться подальше от нужного места. Так вы получите возможность немного пройтись.
Ходите по лестнице
Не пользуйтесь лифтом. Поднимайтесь и спускайтесь ногами – это полезно для организма.
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