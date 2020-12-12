Сегодня многие люди имеют сидячую работу и двигаются в течение дня очень мало. Специалисты рекомендуют проходить за день не менее 10 000 шагов. Рассказываем, как это сделать.

Как двигаться больше в течение дня, советуют специалисты спортивного клуба Sportavita в Instagram .

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Фитнес-браслеты помогают измерять количество шагов / Фото Kitchendecorium

Музыка

Берите с собой на прогулку наушники. Под музыку вы будете гулять бодрее и держать темп ходьбы.

Гуляйте вместе

Берите на прогулку семью, детей, друзей. Вместо того чтобы в выходные сидеть перед телевизором – идите гулять.

Двигайтесь на работе

Попробуйте каждый раз, когда вам нужно что-то спросить у коллег, подходить к ним лично. Не звоните и не пишите. Ваша двигательная активность возрастет.



Старайтесь ходить при любой возможности / Фото issue247.com

Когда ждете – ходите

Если ожидаете транспорт или на человека, прогуливайтесь вокруг места ожидания. Не теряйте время зря.

Добавьте прогулку в перечень дел

Запишите в своем дневнике, когда именно вы пойдете на прогулку. Обязательно выполните этот пункт из списка.

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Выбирайте лестницу, а не лифт / Фото www.bbc.com

Паркуйтесь далеко

Куда бы вы ни приехали – попробуйте припарковаться подальше от нужного места. Так вы получите возможность немного пройтись.

Ходите по лестнице