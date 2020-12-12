Сьогодні багато людей мають сидячу роботу і рухаються протягом дня дуже мало. Фахівці рекомендують проходити за день щонайменше 10 тисяч кроків. Розповідаємо, як це зробити.

Як рухатися більше протягом дня, радять фахівці спортивного клубу Sportavita в Instagram.

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Фітнес-браслети допомагають вимірювати кількість кроків / Фото Kitchendecorium

Музика

Беріть із собою на прогулянку навушники. Під музику ви будете гуляти бадьоріше і тримати темп ходьби.

Гуляйте разом

Беріть на прогулянку родину, дітей, друзів. Замість того, щоб у вихідні сидіти перед телевізором – йдіть гуляти.

Рухайтеся на роботі

Спробуйте щоразу, коли вам потрібно щось запитати у колег, підходити до них особисто. Не телефонуйте і не пишіть. Ваша рухова активність зросте.



Старайтеся ходити при будь-якій нагоді / Фото issue247.com

Коли чекаєте – ходіть

Якщо очікуєте на транспорт або на людину, прогулюйтеся навколо місця очікування. Не втрачайте час дарма.

Додайте прогулянку в перелік справ

Запишіть у своєму щоденнику, коли саме ви підете на прогулянку. Неодмінно виконайте цей пункт зі списку.

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Обирайте сходи, а не ліфт / Фото www.bbc.com

Паркуйтеся далеко

Куди б ви не приїхали – спробуйте припаркуватися якомога далі від потрібного місця. Так ви отримаєте змогу трохи пройтися.

Ходіть сходами

Не користуйтеся ліфтом. Підіймайтеся і спускайтеся ногами – це корисно для організму.