Як проходити 10 тисяч кроків щодня: практичні поради
Сьогодні багато людей мають сидячу роботу і рухаються протягом дня дуже мало. Фахівці рекомендують проходити за день щонайменше 10 тисяч кроків. Розповідаємо, як це зробити.
Як рухатися більше протягом дня, радять фахівці спортивного клубу Sportavita в Instagram.
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Фітнес-браслети допомагають вимірювати кількість кроків / Фото Kitchendecorium
Музика
Беріть із собою на прогулянку навушники. Під музику ви будете гуляти бадьоріше і тримати темп ходьби.
Гуляйте разом
Беріть на прогулянку родину, дітей, друзів. Замість того, щоб у вихідні сидіти перед телевізором – йдіть гуляти.
Рухайтеся на роботі
Спробуйте щоразу, коли вам потрібно щось запитати у колег, підходити до них особисто. Не телефонуйте і не пишіть. Ваша рухова активність зросте.
Старайтеся ходити при будь-якій нагоді / Фото issue247.com
Коли чекаєте – ходіть
Якщо очікуєте на транспорт або на людину, прогулюйтеся навколо місця очікування. Не втрачайте час дарма.
Додайте прогулянку в перелік справ
Запишіть у своєму щоденнику, коли саме ви підете на прогулянку. Неодмінно виконайте цей пункт зі списку.
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Обирайте сходи, а не ліфт / Фото www.bbc.com
Паркуйтеся далеко
Куди б ви не приїхали – спробуйте припаркуватися якомога далі від потрібного місця. Так ви отримаєте змогу трохи пройтися.
Ходіть сходами
Не користуйтеся ліфтом. Підіймайтеся і спускайтеся ногами – це корисно для організму.
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