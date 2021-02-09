С молотка пустят кроссовки, созданные специально для Барака Обамы: фото
На аукцион Sotheby's выставили уникальную пару кроссовок, которую компания Nike создала специально для бывшего президента США Барака Обамы.
Источник:Sotheby's
Барак Обама в первую очередь известен тем, что отбыл две каденции 44-го президента Соединенных Штатов, но кроме политики, он интересовался баскетболом. И в качестве подарка компания Nike изготовила для него свои собственные кроссовки Hyperdunk PE. Это одна из двух пар модели в специальном дизайне и в американском размере 12,5.
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Кроссовки Hyperdunk PE от Nike, созданные специально для Барака Обамы / Фото Sotheby's
Что действительно делает эту обувь особенной, так это индивидуализированные патриотические элементы. На язычке традиционный логотип Nike заменили на печать президента, а на носке вышитая цифра "44". Кроме того, на стельках вместе с надписью "1776" напечатаны изображения белоголовых орлов, отсылающие к году основания Америки.
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