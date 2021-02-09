На аукцион Sotheby's выставили уникальную пару кроссовок, которую компания Nike создала специально для бывшего президента США Барака Обамы.

Барак Обама в первую очередь известен тем, что отбыл две каденции 44-го президента Соединенных Штатов, но кроме политики, он интересовался баскетболом. И в качестве подарка компания Nike изготовила для него свои собственные кроссовки Hyperdunk PE. Это одна из двух пар модели в специальном дизайне и в американском размере 12,5.

И еще Необычный анонс: робот Boston Dynamics представил новые кроссовки Adidas – видео

Одни кроссовки Обама носит сам, а другие – новые и могут достаться тому, у кого такой же размер ноги или просто коллекционеру кроссовок.



Кроссовки Hyperdunk PE от Nike, созданные специально для Барака Обамы / Фото Sotheby's

Что действительно делает эту обувь особенной, так это индивидуализированные патриотические элементы. На язычке традиционный логотип Nike заменили на печать президента, а на носке вышитая цифра "44". Кроме того, на стельках вместе с надписью "1776" напечатаны изображения белоголовых орлов, отсылающие к году основания Америки.

Читайте также В Nike показали кроссовки, которые можно надевать и снимать без помощи рук: видеоинструкция