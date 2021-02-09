На аукціон Sotheby's виставили унікальну пару кросівок, яку компанія Nike створила спеціально для колишнього президента США Барака Обами.

Барак Обама у першу чергу відомий тим, що відбув дві каденції 44-го президента Сполучених Штатів, але крім політики, він цікавився баскетболом. І як подарунок компанія Nike виготовила для нього свої власні кросівки Hyperdunk PE. Це одна з двох пар моделі в спеціальному дизайні і в американському розмірі 12,5.

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Одні кросівки Обама носить сам, а другі – нові і можуть дістатися тому, у кого такий же розмір ноги або просто колекціонерові кросівок.



Кросівки Hyperdunk PE від Nike, створені спеціально для Барака Обами / Фото Sotheby's

Що дійсно робить це взуття особливим, так це індивідуалізовані патріотичні елементи. На язичках традиційний логотип Nike замінили на печатку президента, а на носку вишита цифра "44". Крім того, на устілках разом з написом "1776" надруковані зображення білоголових орлів, щоб відсилає до року заснування Америки.

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