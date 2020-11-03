Беги от зомби: разработали приложение, которое превращает бег в интересную игру
С этим приложением вы побежите, как в компьютерной игре.
О том, как сделать тренировки интересным, рассказывает Active 24.
Сначала вы тренируетесь бегать и настраиваете свой ритм / Фото zombiesrungame.com
Приложение Zombies, Run! поможет превратить занятия спортом в увлекательную игру. На русский название можно перевести как "Зомби, убегайте!".
Разработчики называют свой продукт "беговой игрой". Здесь имеется множество различных уровней, позволяющих преодолеть сотни километров .
Далее вы начинаете бежать от "настоящих зомби" / Фото zombiesrungame.com
Продолжительность стандартной "игры" – 8 недель . Обещают, что после этого периода вы сможете пробежать 5 километров .
Сначала вам нужно пройти обучение , а уже потом вы начнете бежать от зомби .
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Приложение имеет интересный тематический дизайн / Фото zombiesrungame.com
Чтобы выполнять указания приложения, вам понадобятся наушники . Также вы будете слушать соответствующее музыкальное сопровождение, что создаст нужную атмосферу. Кроме того, вы можете загружать собственные плей-листы .
В игре есть около 200 миссий , которые необходимо пройти. Приложение предназначено для новичков.
Видеообзор игры Zombies, Run!
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