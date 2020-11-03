З цим додатком ви побіжите, як в комп’ютерній грі.

Про те, як зробити тренування цікавим, розповідає Active 24.

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Спершу ви тренуєтеся бігати й налаштовуєте свій ритм / Фото zombiesrungame.com

Додаток Zombies, Run! допоможе перетворити заняття спортом на захопливу гру. Українською назву можна перекласти як “Зомбі, тікайте!”.

Розробники називають свій продукт "біговою грою". Тут є чимало різних рівнів, що дозволяють подолати сотні кілометрів.



Далі ви починаєте тікати від "справжніх зомбі" / Фото zombiesrungame.com Далі ви починаєте тікати від "справжніх зомбі" / Фото zombiesrungame.com

Тривалість стандартної "гри" – 8 тижнів. Обіцяють, що після цього періоду ви зможете пробігти 5 кілометрів.

Спершу вам потрібно пройти навчання, а вже потім ви почнете тікати від зомбі.

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Додаток має цікавий тематичний дизайн / Фото zombiesrungame.com Додаток має цікавий тематичний дизайн / Фото zombiesrungame.com

Щоб виконувати вказівки додатка, вам знадобляться навушники. Також ви будете слухати відповідний музичний супровід, що створить потрібну атмосферу. Окрім того, ви можете завантажувати власні плей-лісти.

У грі є близько 200 місій, які необхідно пройти. Додаток призначений для новачків.

Відеоогляд гри Zombies, Run!