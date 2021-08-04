Сезон кабачков в разгаре, поэтому пора рассказать, какие необычные блюда из них можно готовить. Именно к этой когорте принадлежат и кабачковые вафли, которые еще диетические, чем оладьи из кабачков. А все потому, что их не нужно жарить на масле. Для этих вафель подходит любой кабачок – хоть обычный салатовый, хоть желтый, хоть цукини. А готовятся они очень быстро и просто.
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Как приготовить кабачковые вафли: пошаговый рецепт
Ингредиенты на 2 порции
- кабачок / цукини – 2 маленьких или 1 большой;
- яйцо – 1 штука;
- мука из полбы / овсяная / гречневая / рисовая – 2 – 3 столовые ложки.
Способ приготовления
- Кабачок нарежьте небольшими кубиками.
- Все ингредиенты после этого смешайте в блендере (муку добавляйте постепенно) и оставьте на 15 минут, чтобы мука разбухла.
- Приготовить вафли можно в вафельницы или пожарить как оладьи, на сковороде, или запечь как маффины в духовке.
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