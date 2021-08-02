Диетолог Андрей Невский поделился еще одним вариантом классного и быстрого завтрака из обычных продуктов. Сохраняйте рецепт полезного омлета и радуйте себя и своих родных!

И еще Простой рецепт на выходные: овощные рулеты с курицей и сыром

Омлет с творогом и помидорами

Ингредиенты

сыр (5%) – 100 граммов;

яйца – 4 штуки;

помидор – 70 – 80 граммов;

соль, перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления

Смешайте яйца с сыром, посолите и хорошо перемешайте. Вылейте смесь на разогретую сковороду, а сверху положите нарезанный помидор. Закройте крышкой и готовьте на среднем огне 10 минут.

Приятного аппетита!