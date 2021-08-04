Сезон кабачків у розпалі, тож пора розповісти, які незвичні страви з них можна готувати. Саме до цієї когорти належать й кабачкові вафлі, які ще дієтичніші, ніж оладки з кабачків. А все тому, що їх не потрібно смажити на олії. Для цих вафель підходить будь-який кабачок – хоч звичайний салатовий, хоч жовтий, хоч цукіні. А готуються вони дуже швидко й просто.

І ще Сніданок за лічені хвилини: рецепт смачного омлету з домашнім сиром і помідорами

Як приготувати кабачкові вафлі: покроковий рецепт

Інгредієнти на 2 порції

кабачок / цукіні – 2 маленьких або 1 великий;

яйце – 1 штука;

борошно з полби / вівсяне / гречане / рисове – 2 – 3 столові ложки.

Спосіб приготування

Кабачок наріжте невеликими кубиками. Всі інгредієнти після цього змішайте у блендері (борошно додавайте поступово) і залиште на 15 хвилин, щоб мука розбухла. Приготувати вафлі можна у вафельниці або посмажити як оладки, на сковорідці, або запекти як мафіни у духовці.

Для обіду рецепт не підходить, оскільки мало вуглеводів. А ось для другого сніданку, перекусу чи легкої вечері – ідеальний варіант. Відмінно поєднуються також з яйцями, сиром або червоною рибою.

Читайте також Простий рецепт на вихідні: овочеві рулети з куркою та сиром