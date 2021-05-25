Как приготовить полезную пиццу дома рассказала нутрициолог Надежда Пахирко. Сохраняйте рецепт и сжигайте лишние килограммы со вкусной едой.

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Рецепт маленькой пиццы

Ингредиенты

  • Куриное филе – 200 граммов;
  • Сметана 10% – 20 граммов;
  • Перец – 50 граммов;
  • Помидор – 50 граммов;
  • Огурец маринованный – 30 граммов;
  • Лук – 40 граммов;
  • Чеснок – 3 грамма;
  • Сыр до 25% – 50 граммов;
  • Томатный соус – 20 граммов.

Способ приготовления

  1. Филе нужно перемолоть в фарш, тогда добавьте сметану, соль, лук, перец и чеснок.
  2. Выложите ровным слоем на фольгу на противень – это будет основа для пиццы.
  3. Смажьте томатным соусом.
  4. Выложите сверху кольца помидора, кусочки маринованного огурца и сладкого перца.
  5. Выпекайте при температуре 180°C примерно 50 – 60 минут.
  6. За 10 минут до готовности присыпьте сыром, а перед подачей – зеленью.

Приятного аппетита!

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