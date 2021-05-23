Многие не могут и дня прожить без кофе. И, по словам диетолога Евы Шишовой, это не так плохо, но все должно быть в меру. Специалист поделилась советами по употреблению любимого напитка.

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Так, Шишова рекомендует отказаться от определенных кофейных напитков. Сюда входят: латте, капучино, какао и раф-кофе. Вот какова их средняя калорийность на обычном молоке на 350 миллилитров:

латте – от 120 до 210 калорий;

капучино – 120 калорий;

какао – 240 калорий;

раф-кофе – от 300 калорий; (то же почти полноценный прием пищи).



Эспрессо / Фото unsplash

Самое опасное в этих напитках – это молоко, сахар, сиропы. Даже если вы выбираете растительное молоко вместо коровьего – вы просто не пьете лактозу, а калории все равно остаются, пусть в меньшем количестве, но все же,

– добавила диетолог.

Лучше пить американо и эспрессо (можно 1 – 2 чашки в день), посоветовала Ева Шишова. Эспрессо, конечно, горьковатый на вкус, но придает заряд бодрости на несколько часов. Кроме этого, у него низкая калорийность – 9 калорий на 100 граммов.

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