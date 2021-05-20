Заедать эмоции

Как уверяет диетолог, вкусности не решат проблем. Или поймите это, или забирайте все с виду в моменты стресса.

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Давиться едой в гостях

Многие ради вежливости с трудом доедают порцию, чтобы хозяйка не обиделась. Вот пусть она сама и ест так много. Вы наелись и точка.

Доедать, чтобы не пропало

Это особенно знакомо тем, у кого есть дети. Но проблема в том, что вы не считаете доедания за полноценный прием пищи, но это те же продукты из той же калорийностью.

Постоянно перекусывать

Сначала поймите, реальный ли это голод или просто дурная привычка. Если голод – наедайтесь в полноценный прием пищи, если привычка – старайтесь ее избавиться,

– советует Андрей Невский.

Начинать из сладкого

Сладкое на пустой желудок вызывает резкий скачок, а затем падение сахара в крови. Такой аттракцион только усиливает чувство голода.

Заменять сладкое орехами и сухофруктами

Это как менять шило на мыло, говорит специалист. В 100 граммах любых орехов более 500 килокалорий, в сухофруктах меньше, но тоже достаточно. Так что вопрос еще, что будет калорийнее: тирамису или горстка орехов.

Отрабатывать пищу спортом

В редких случаях можно компенсировать избыток калорий на беговой дорожке, но делать это привычкой точно не стоит. Перетренировки – ужасный стресс для организма,

– предостерегает диетолог.

Устраивать разгрузочные дни

Это приемлемо, только если отравились и надо почистить желудочно-кишечный тракт. В противном случае голодные дни повысят риск сорваться в обычные дни.

Есть с телефоном в руках или под сериал

Знаем, многие так делают. Но увлекаясь и отвлекаясь, вы не осознаете, что и сколько съедаете.

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