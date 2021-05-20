Заїдати емоції

Як запевняє дієтолог, смаколики не вирішать проблем. Або зрозумійте це, або забирайте все з поля зору у моменти стресу.

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Давитися їжею в гостях

Багато хто ради ввічливості насилу доїдає порцію, щоб господиня не образилася. Ось нехай вона сама і їсть так багато. Ви наїлися і крапка.

Доїдати, щоб не пропало

Це особливо знайомо тим, у кого є діти. Але проблема у тому, що ви не вважаєте доїдання за повноцінний прийом їжі, але це ті ж продукти з тієї ж калорійністю.

Постійно перекушувати

Спочатку зрозумійте, чи реальний це голод чи просто дурна звичка. Якщо голод – наїдайтеся в повноцінний прийом їжі, якщо звичка – намагайтеся її позбутися,

– радить Андрій Невський.

Починати з солодкого

Солодке на порожній шлунок викликає різкий стрибок, а потім падіння цукру в крові. Такий атракціон лише підсилює відчуття голоду.

Замінювати солодке горіхами і сухофруктами

Це як змінювати шило на мило, каже фахівець. У 100 грамах будь-яких горіхів понад 500 кілокалорій, в сухофруктах менше, але теж достатньо. Так що питання ще, що буде калорійніше: тірамісу чи жменька горіхів.

Відпрацьовувати їжу спортом

У рідкісних випадках можна компенсувати надлишок калорій на біговій доріжці, але робити це звичкою точно не варто. Перетренування – жахливий стрес для організму,

– застерігає дієтолог.

Влаштовувати розвантажувальні дні

Це прийнятно, тільки якщо отруїлися і треба почистити шлунково-кишковий тракт. В іншому випадку голодні дні підвищать ризик зірватися в звичайні дні.

Їсти з телефоном в руках або під серіал

Знаємо, багато хто так робить. Але захоплюючись і відволікаючись, ви не усвідомлюєте, що й скільки з'їдаєте.

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Включати алкоголь в повсякденний раціон

Ця звичка шкідлива не тільки для схуднення (алкоголь калорійний), але й для здоров'я в цілому,

– додав Невський.