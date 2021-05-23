Багато хто не може й дня прожити без кави. І, за словами дієтологині Єви Шишової, це не так погано, але все повинно бути в міру. Фахівець поділилася порадами щодо вживання улюбленого напою.

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Так, Шишова рекомендує відмовитися від певних кавових напоїв. Сюди входять: лате, капучино, какао та раф-кава. Ось яка їхня середня калорійність на звичайному молоці на 350 мілілітрів:

лате – від 120 до 210 калорій;

капучино – 120 калорій;

какао – 240 калорій;

раф-кава – від 300 калорій; (це ж майже повноцінний прийом їжі).



Еспресо / Фото unsplash

Найнебезпечніше в цих напоях – це молоко, цукор, сиропи. Навіть якщо ви вибираєте рослинне молоко замість коров'ячого – ви просто не п'єте лактозу, а калорії все одно залишаються, нехай в меншій кількості, але все ж,

– додала дієтологиня.

Краще пити американо і еспресо (можна 1 – 2 чашки в день), порадила Єва Шишова. Еспресо, звичайно, гіркуватий на смак, але надає заряд бадьорості на кілька годин. Крім цього, у нього низька калорійність – 9 калорій на 100 грамів.

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Якщо пити каву по 1 – 2 чашки в день, вона має сечогінну дію, але якщо випивати по 5 – 6 на добу, тоді буде затримуватися рідина в організмі і з'являтимуться набряки.