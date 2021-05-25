Як приготувати корисну піцу вдома розповіла нутриціологиня Надія Пахірко. Зберігайте рецепт та спалюйте зайві кілограми зі смачною їжею.

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Рецепт маленької піци

Інгредієнти

Куряче філе – 200 грамів;

Сметана 10% – 20 грамів;

Перець – 50 грамів;

Помідор – 50 грамів;

Огірок маринований – 30 грамів;

Цибуля – 40 грамів;

Часник – 3 грами;

Сир до 25% – 50 грамів;

Томатний соус – 20 грамів.

Спосіб приготування

Філе потрібно перемолоти у фарш, тоді додайте сметану, сіль, цибулю, перець та часник. Викладіть рівним шаром на фольгу на деко – це буде основа для піци. Змастіть томатним соусом. Викладіть зверху кільця помідору, шматочки маринованого огірка і солодкого перцю. Випікайте при температурі 180°C приблизно 50 – 60 хвилин. За 10 хвилин до готовності присипте сиром, а перед подачею – зеленню.

Смачного!

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