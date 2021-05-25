Як приготувати корисну піцу вдома розповіла нутриціологиня Надія Пахірко. Зберігайте рецепт та спалюйте зайві кілограми зі смачною їжею.
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Рецепт маленької піци
Інгредієнти
- Куряче філе – 200 грамів;
- Сметана 10% – 20 грамів;
- Перець – 50 грамів;
- Помідор – 50 грамів;
- Огірок маринований – 30 грамів;
- Цибуля – 40 грамів;
- Часник – 3 грами;
- Сир до 25% – 50 грамів;
- Томатний соус – 20 грамів.
Спосіб приготування
- Філе потрібно перемолоти у фарш, тоді додайте сметану, сіль, цибулю, перець та часник.
- Викладіть рівним шаром на фольгу на деко – це буде основа для піци.
- Змастіть томатним соусом.
- Викладіть зверху кільця помідору, шматочки маринованого огірка і солодкого перцю.
- Випікайте при температурі 180°C приблизно 50 – 60 хвилин.
- За 10 хвилин до готовності присипте сиром, а перед подачею – зеленню.
Смачного!
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