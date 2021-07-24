Сторонники правильного питания обожают рисовые блины – все из-за рисовой, а не пшеничной муки и потому, что готовятся без сахара. Однако диетолог Андрей Невский уверяет, что пшеничная мука страшная только тем, у кого непереносимость глютена. Для других – разницы нет, тем более калорийность в обоих вариантах почти одинакова.

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Рисовые блины: пошаговый рецепт

Ингредиенты

яйцо – 2 штуки;

молоко (жирность 2,5%) – 400 миллилитров;

рисовая мука – 140 граммов;

сахар – 20 граммов (можно заменитель сахара – будет меньше калорий);

разрыхлитель – 2 грамма;

ванилин – 2 грамма;

растительное масло – 10 миллилитров.

Способ приготовления

Взбейте яйца с молоком до белой пены, добавьте туда сахар или его заменитель, разрыхлитель, соль и масло и хорошо все перемешайте. Частями добавляйте муку, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Консистенция должна получиться жидкой. На раскаленную сковороду вылейте тонким слоем будущий блин, прожарь к пористости (примерно 1 минуту) и аккуратно переверните. Готовьте с другой стороны примерно 20 секунд.

Приятного аппетита!