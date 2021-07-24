Прихильники правильного харчування обожнюють рисові млинці – усе через рисове, а не пшеничне борошно й тому, що готуються без цукру. Проте дієтолог Андрій Невський запевняє, що пшеничне борошно страшне тільки тим, у кого непереносимість глютену. Для інших – різниці немає, тим більше калорійність у обох варіантах майже однакова.
І ще Найсмачніший перекус для ласунів: як його швидко приготувати
Рисові млинці: покроковий рецепт
Інгредієнти
- яйце – 2 штуки;
- молоко (жирність 2,5%) – 400 мілілітрів;
- рисове борошно – 140 грамів;
- цукор – 20 грамів (можна замінник цукру – буде менше калорій);
- розпушувач – 2 грами;
- ванілін – 2 грами;
- рослинна олія – 10 мілілітрів.
Спосіб приготування
- Збийте яйця з молоком до білої піни, додайте туди цукор або його замінник, розпушувач, сіль і олію та добре усе перемішайте.
- Частинами додавайте борошно, постійно перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Консистенція повинна вийти рідкою.
- На розпечену сковороду вилийте тонким шаром майбутній млинець, просмажте до пористості (приблизно 1 хвилину) і акуратно переверніть.
- Готуйте з другої сторони приблизно 20 секунд.
Смачного!
Читайте також Сирна брускета у духовці: рецепт легкого сніданку за 10 хвилин