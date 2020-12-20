Даже если ваша физическая форма еще далека от идеала – вы сможете выполнить эту тренировку на пресс. Она не требует никакого дополнительного инвентаря.

Программу тренировки демонстрирует блог Fittness for women в Instagram .

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Эта тренировка подходит даже тем, кто имеет лишний вес / Фото ivona.bigmir.net

Программа простой тренировки на пресс:

Двойные скручивания

Лягте на спину, руки разместите в замок за головой. Поднимайте ноги, согнутые в коленях и руки одновременно. Повторите 2 подхода по 15 раз.

Скручивания с вытянутыми руками

Такая же начальная позиция. Тянитесь вытянутыми руками к стопам. Колени остаются согнутыми. Также сделайте 2 подхода по 15 раз.

Круговые движения ногами

Лежа, ноги выпрямите и поднимите в воздух. Делайте ногами круговые движения. Выполнив 20 раз, поменяйте направление.



Только регулярные тренировки помогут сделать пресс рельефным / Фото Lifetip

Велосипед

Согните ноги в коленях, руки за головой. Тяните руку к противоположному колену, затем – другую руку. Сделайте 2 подхода по 20 раз.

Планка

Выполняйте классическую планку. Сделайте дважды по 30 секунд.

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