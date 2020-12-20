Пресс в домашних условиях: простая тренировка для каждого
Даже если ваша физическая форма еще далека от идеала – вы сможете выполнить эту тренировку на пресс. Она не требует никакого дополнительного инвентаря.
Программу тренировки демонстрирует блог Fittness for women в Instagram.
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Эта тренировка подходит даже тем, кто имеет лишний вес / Фото ivona.bigmir.net
Программа простой тренировки на пресс:
Двойные скручивания
Лягте на спину, руки разместите в замок за головой. Поднимайте ноги, согнутые в коленях и руки одновременно. Повторите 2 подхода по 15 раз.
Скручивания с вытянутыми руками
Такая же начальная позиция. Тянитесь вытянутыми руками к стопам. Колени остаются согнутыми. Также сделайте 2 подхода по 15 раз.
Круговые движения ногами
Лежа, ноги выпрямите и поднимите в воздух. Делайте ногами круговые движения. Выполнив 20 раз, поменяйте направление.
Только регулярные тренировки помогут сделать пресс рельефным / Фото Lifetip
Велосипед
Согните ноги в коленях, руки за головой. Тяните руку к противоположному колену, затем – другую руку. Сделайте 2 подхода по 20 раз.
Планка
Выполняйте классическую планку. Сделайте дважды по 30 секунд.
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Как выполнять упражнения, можно посмотреть на видео:
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