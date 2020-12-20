Навіть якщо ваша фізична форма ще далека від ідеалу – ви зможете виконати це тренування на прес. Воно не потребує жодного додаткового інвентарю.

Програму тренування демонструє блог Fittness for women в Instagram.

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Це тренування підходить навіть тим, хто має зайву вагу / Фото ivona.bigmir.net

Програма простого тренування на прес:

Подвійні скручування

Ляжте на спину, руки розмістіть у замок за головою. Підіймайте ноги, зігнуті в колінах і руки одночасно. Повторіть 2 підходи по 15 разів.

Скручування з витягнутими руками

Така сама початкова позиція. Тягніться витягнутими руками до стоп. Коліна залишаються зігнутими. Також зробіть 2 підходи по 15 разів.

Кругові рухи ногами

Лежачи, ноги випряміть та підійміть у повітря. Робіть ногами кругові рухи. Виконавши 20 разів, поміняйте напрям.



Тільки регулярні тренування допоможуть зробити прес рельєфним / Фото Lifetip

Велосипед

Зігніть ноги в колінах, руки за головою. Тягніть руку до протилежного коліна, потім – іншу руку. Зробіть 2 підходи по 20 разів.

Планка

Виконуйте класичну планку. Зробіть двічі по 30 секунд.

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Як виконувати вправи, можна переглянути на відео: