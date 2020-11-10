Для того чтобы сбросить лишний вес и держать себя в форме, питание должно быть правильным, сбалансированным и полезным.

В холодное время года необходимо более тщательно следить за рационом. Какие продукты нужны организму осенью, рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

Читайте Скрытые калории, которые мешают похудеть: в каких продуктах они содержатся

Наше питание на протяжении года должно быть разнообразным и включать овощи, фрукты, каши,⁣⁣ хлеб, бобовые, мясо с рыбой и яйцами, молочные продукты, растительные масла, орехи, и, конечно⁣⁣ же, воду. Все эти продукты доступны нам круглый год, поэтому сделать наше питание полезным не будет проблемой, если заранее продумать и внести⁣ некоторые изменения в осеннее меню, – отметила Фус.

Правильное питание позволит нормализовать вес и не набрать лишние килограммы за зиму.

По словам диетолога, важно придерживаться режима и не допускать чувства голода. Съеденная вовремя пища дает организму прилив энергии и повышает работоспособность.

Для того чтобы организму было комфортно, в рационе должны быть сложные углеводы, белок и жиры.

Белки. Недостаточное количество белка приводит к ослаблению организма и изменению гормонального фона. Кожа теряет тонус, мышцы истощаются. Поэтому в рацион следует включить куриное мясо, которое может стать ингредиентом множества блюд. Для того чтобы оно насыщало желудок, лучше его запекать или варить.

Жиры необходимы для синтеза гормонов, сохранения влаги в суставах и коже. Они также являются источником жирорастворимых витаминов. Кроме растительных жиров, нужны также жиры животного происхождения: употребляйте сливочное⁣⁣ масло, сыры, сметана, яйца и даже немного сала, но в пределах нормы.⁣⁣⠀

Читайте Остановился вес: что такое эффект плато при похудении

Сложные углеводы. Они дают энергию, улучшают работу кишечника и обмен веществ, а также сохраняют чувство сытости. Для этого употребляйте злаки, бобовые, овощи и фрукты. В них также содержится клетчатка, которая важна для кишечной микрофлоры.

Витамин С. Поддерживает иммунитет, укрепляет сосуды и защищает кожу. Включите в рацион цитрусовые, киви, а также замороженные ягоды и квашеные овощи.

В холодное время года употребляйте теплую еду и воду. Это позволит насытить организм.

Питайтесь разнообразно и полноценно, планируйте свои завтраки, обеды и ужины, не пропускайте их. Помните, что питанием мы должны покрывать нашу суточную потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах, – подчеркнула Светлана Фус.

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным / Фото mirnov