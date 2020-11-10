Для того, щоб скинути зайву вагу і тримати себе у формі, харчування має бути правильним, збалансованим і корисним.

У холодну пору року необхідно ретельніше стежити за раціоном. Які продукти потрібні організму восени, розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram.

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Наше харчування протягом року має бути різноманітним і включати овочі, фрукти, каші, ⁣⁣ хліб, бобові, м'ясо з рибою і яйцями, молочні продукти, рослинні масла, горіхи, і, звичайно ж, воду. Всі ці продукти доступні нам круглий рік, тому зробити наше харчування корисним не буде проблемою, якщо заздалегідь продумати і внести деякі зміни в осіннє меню, – зазначила Фус.

Правильне харчування дозволить нормалізувати вагу і не набрати зайві кілограми за зиму.

За словами дієтолога, важливо дотримуватися режиму і не допускати почуття голоду. З'їдена вчасно їжа дає організму прилив енергії і підвищує працездатність.

Для того щоб організму було комфортно, у раціоні мають бути складні вуглеводи, білок і жири.

Білки. Недостатня кількість білка призводить до ослаблення організму і зміни гормонального фону. Шкіра втрачає тонус, м'язи виснажуються. Тому до раціону слід включити куряче м'ясо, яке може стати інгредієнтом багатьох страв. Для того щоб воно насичувало шлунок, краще його запікати або варити.

Жири необхідні для синтезу гормонів, збереження вологи у суглобах та шкірі. Вони також є джерелом жиророзчинних вітамінів. Крім рослинних жирів, потрібні також жири тваринного походження: вживайте вершкове масло, сири, сметана, яйця і навіть трохи сала, але в межах норми.

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Складні вуглеводи. Вони дають енергію, покращують роботу кишечника і обмін речовин, а також зберігають відчуття ситості. Для цього вживайте злаки, бобові, овочі і фрукти. У них також міститься клітковина, яка важлива для кишкової мікрофлори.

Вітамін С. Підтримує імунітет, зміцнює судини і захищає шкіру. Включіть до раціону цитрусові, ківі, а також заморожені ягоди та квашені овочі.

У холодну пору року вживайте теплу їжу і воду. Це дозволить наситити організм.

Харчуйтеся різноманітно і повноцінно, плануйте свої сніданки, обіди та вечері, не пропускайте їх. Пам'ятайте, що харчуванням ми повинні покривати нашу добову потребу у білках, жирах, вуглеводах, вітамінах і мінералах, – підкреслила Світлана Фус.

Харчування має бути збалансованим і різноманітним / Фото mirnov