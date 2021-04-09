Правильное питание: Фус рассказала, можно ли есть майонез
Майонез – продукт, который вызывает множество вопросов и споров. Кто-то называет его пищевым мусором, кто-то, напротив, не может отказаться от этого соуса.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
В первую очередь необходимо учитывать то, из чего состоит майонез. Об особенностях майонеза рассказала диетолог Светлана Фус.
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Майонез: можно ли его есть
Мы каждый день едим растительное масло, яйца, а ведь не секрет, что в состав майонеза входят именно эти продукты, а также горчица, уксус или лимонная кислота, соль и перец. По большому счету все эти компоненты ничего страшного в себе не несут,
– отметила Фус.
Она уточнила, что главный вопрос заключается в количестве. Например, в майонезе есть значительное количество растительного масла, которого также нельзя много есть.
Это связано с тем, что жирные кислоты могут стать причиной образования тромбов, сгущения крови и других неприятных явлений в организме человека.
Майонез можно употреблять, но в умеренном количестве / Фото Pixabay
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Сколько майонеза можно есть
Если диетологи рекомендуют употреблять 3 столовых ложки растительного масла в день, то одну из них мы вполне можем заменить майонезом, и ничего страшного от этого не будет,
– резюмировала Светлана Фус.
По словам Фус, в день можно позволить себе одну ложку майонеза / Фото Pixabay
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