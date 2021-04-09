Майонез – продукт, який викликає безліч питань і суперечок. Хтось називає його харчовим сміттям, хтось, навпаки, не може відмовитися від цього соусу.

У першу чергу необхідно враховувати те, з чого складається майонез. Про особливості майонезу розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Майонез: чи можна його їсти

Ми щодня їмо рослинну олію, яйця, але ж не секрет, що до складу майонезу входять саме ці продукти, а також гірчиця, оцет або лимонна кислота, сіль і перець. За великим рахунком, усі ці компоненти нічого страшного в собі не несуть,

– зазначила Фус.

Вона уточнила, що головне питання полягає в кількості. Наприклад, у майонезі є значна кількість рослинної олії, якої також не можна багато їсти.

Це пов'язано з тим, що жирні кислоти можуть стати причиною утворення тромбів, згущення крові та інших неприємних явищ в організмі людини.

Майонез можна вживати, але в помірній кількості / Фото Pixabay

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Скільки майонезу можна їсти

Якщо дієтологи рекомендують вживати 3 столові ложки рослинної олії на день, то одну з них ми цілком можемо замінити майонезом, і нічого страшного від цього не буде,

– резюмувала Світлана Фус.

За словами Фус, протягом дня можна дозволити собі одну ложку майонезу / Фото Pixabay

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