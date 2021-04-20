Пресс – одно из самых известных и популярных упражнений. Его делают как мужчины, так и женщины.

Не все знают, что качать пресс можно и в паре. Как это правильно делать – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Вместе с партнером тренироваться всегда веселее, а заниматься в паре можно и дома. В качестве партнера можно пригласить подругу, своего мужчину или ребенка.

Занимаясь вдвоем, вы сможете лучше контролировать друг друга в правильности выполнения выбранных упражнений, помогать, когда это необходимо друг другу при выходе в определенные положения,

– отметила Самойлова.

Она также добавила, что парные тренировки не хочется прогуливать, ведь уже есть договоренности с партнером.

Как качать пресс в паре⠀

Евгения Самойлова показала 2 упражнения на пресс на свежем воздухе. Для их выполнения понадобится фитнес-коврик, удобная спортивная одежда и обувь.

Толкание ног парнера вниз. Человеку, который лежит, необходимо преодолеть сопротивление и вернуть ноги усилием мышц пресса обратно. Обратите внимание: поясница не должна прогибаться. Делаем по очереди по 15-20 раз в 3-4 подхода.

Пресс – одно из самых известных упражнений / Фото Pixabay

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Подъем из положения полулежа в сидячее, и касание рук парнера. Делаем 20 подъемов в 3-4 подхода.

Пресс в паре можно выполнять дома, в зале и даже на свежем воздухе / Фото my-sport-life

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: