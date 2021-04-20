Прес – одна з найвідоміших і найбільш популярних вправ. Її виконують як чоловіки, так і жінки. Не всі знають, що качати прес можна й у парі.

Як це правильно робити – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Разом з партнером тренуватися завжди веселіше, а займатися в парі можна і вдома. Партнером можна запросити подругу, свого чоловіка або дитину. Займаючись удвох, ви зможете краще контролювати один одного у правильності виконання обраних вправ, допомагати, коли це необхідно один одному при виході у певні положення,

– зазначила Самойлова.

Вона також додала, що парні тренування не хочеться прогулювати, адже вже є домовленості з партнером.

Як качати прес у парі

Євгенія Самойлова показала 2 вправи на прес на свіжому повітрі. Для їх виконання знадобиться фітнес-килимок, зручний спортивний одяг та взуття.

Штовхання ніг парнера вниз. Людині, яка лежить, необхідно подолати опір і повернути ноги зусиллям м'язів преса назад. Зверніть увагу: поперек не має прогинатися. Робимо по черзі по 15-20 разів у 3-4 підходи.

Прес – одна з найвідоміших вправ / Фото Pixabay

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Підйом з напівлежачого у сидяче положення, та торкання рук парнера. Робимо 20 підйомів у 3-4 підходи.

Прес у парі можна виконувати вдома, в залі й навіть на свіжому повітрі / Фото my-sport-life​

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео​: