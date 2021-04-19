Как похудеть после 50 лет: упражнения, которые помогут выглядеть идеально
С возрастом избавиться от лишних килограммов становится все сложнее. Однако есть способ, который поможет держать себя в отличной форме.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Для этого нужно выполнять правильные упражнения. Какие именно – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Для поддержания здоровья и молодости после 50 рекомендуются физические упражнения. Но не все могут себе позволить интенсивные нагрузки. Предлагаю 5 упражнений, которые помогут привести тело в форму и сохранить молодость,
– отметила Кален.
Как тренироваться после 50 лет
- Скандинавская ходьба. Это упражнение позволит оздоровить организм Для выполнения упражнения нужны специальные палки – их можно приобрести в любом спортивном магазине.
- Китайская гимнастика Тай чи. Этот вариант отлично подойдет для начинающих, ведь его основные принципы – неспешность, мягкость и расслабленность.
- Необходимо сесть на пол, выпрямить спину и скрестить ноги. Руки кладем на колени и глубоко дышим. При вдохе живот нужно округлить, а на выдохе – втянуть. Делаем 15-20 глубоких вдохов.
- Становимся прямо и наклоняемся вперед. Отводим руки к пояснице и пальцами разминаем позвонки по направлению сверху вниз.
- Стоя прямо, соединяем руки в замок за спиной. Отведите их вверх вправо, задерживаем на несколько секунд, после чего перемещаем влево. Делаем 15-20 повторений.
- Ягодичный мостик. Ложимся на пол, ноги сгибаем в коленях. Плечи и руки прижимаем к полу. Поднимаем таз вверх и задерживаемся в таком положении на 1-2 секунды. Повторяем 15-20 раз.
Правильные упражнения помогут быть в отличной форме / Фото lifehacker
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- Наклоны. Становимся прямо, ноги держим на ширине плеч, руки – на талии. Наклоняемся вправо, вытянув противоположную руку. Корпус разворачиваем вверх и задерживаемся на 1-2 секунды. После этого возвращаемся в исходное положение. Затем наклоняемся влево.
- Подъем рук и ног.
Встаньте на четвереньки. Одновременно вытяните правую ногу и левую руку. Не выгибайте спину. Проделайте то же самое на другую ногу и руку. Повторите попеременно 10-15 раз,
– резюмировала Елена Кален.
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