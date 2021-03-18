Одни считают сухофрукты безопасной альтернативой шоколадных конфет, другие – такой же углеводной бомбой. Давайте разбираться вместе с диетологом Натальей Самойленко.

Как известно, сухофрукты – это фрукты, в которых содержание воды удалено путем высушивания. Поэтому пищевая ценность в них намного выше, чем в свежих фруктах. А все из-за концентрации сахаров и одновременно питательных веществ.

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Сухофрукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Полифенольные антиоксиданты в их составе способствуют улучшению кровотока, процесса пищеварения и предотвращают оксидативный стресс. А высокое содержание калия помогает выводить лишнюю жидкость и натрий, который также полезен для мышц,

– говорит Самойленко.

Самыми популярными разновидностями являются изюм, финики, чернослив, инжир и курага. Кроме того, доступны варианты в засахаренном виде: манго, ананасы, клюква, бананы, яблоки.



Пищевая ценность в сухофруктах намного выше, чем в свежих фруктах / Фото pixabay

Пищевая ценность и содержание природного сахара в сухофруктах

Финики (источник меди, марганца, железа, витамина В6.)

66,5 килокалории в 24 граммах

64% – 65% природного сахара

Чернослив (известный своим естественным слабительным эффектом благодаря сахарному спирту в составе – сорбита, а минерал бор помогает бороться с остеопорозом)

67 килокалорий в 28 граммах

38% природного сахара

Курага (хороший источник бета-каротина, лютеина, зеаксантина – трех растительных пигментов, которые поддерживают здоровье глаз)

67 килокалорий в 28 граммах

53% природного сахара

Инжир сушеный

70 килокалорий в 28 граммах

48% природного сахара

Изюм (источник меди, марганца, магния, витаминов группы B.)

85 килокалорий в 28 граммах

59% природного сахара.

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Важно! Сухофрукты относятся к продуктам с наибольшим содержанием сульфитов (консервантов, которые продлевают срок годности и оказывают им свежего и привлекательного вида).