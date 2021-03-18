Как правильно есть сухофрукты во время похудения: советы диетолога
Одни считают сухофрукты безопасной альтернативой шоколадных конфет, другие – такой же углеводной бомбой. Давайте разбираться вместе с диетологом Натальей Самойленко.
Источник:инстаграм Наталии Самойленко
Как известно, сухофрукты – это фрукты, в которых содержание воды удалено путем высушивания. Поэтому пищевая ценность в них намного выше, чем в свежих фруктах. А все из-за концентрации сахаров и одновременно питательных веществ.
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Сухофрукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Полифенольные антиоксиданты в их составе способствуют улучшению кровотока, процесса пищеварения и предотвращают оксидативный стресс. А высокое содержание калия помогает выводить лишнюю жидкость и натрий, который также полезен для мышц,
– говорит Самойленко.
Пищевая ценность в сухофруктах намного выше, чем в свежих фруктах / Фото pixabay
Пищевая ценность и содержание природного сахара в сухофруктах
Финики (источник меди, марганца, железа, витамина В6.)
- 66,5 килокалории в 24 граммах
- 64% – 65% природного сахара
Чернослив (известный своим естественным слабительным эффектом благодаря сахарному спирту в составе – сорбита, а минерал бор помогает бороться с остеопорозом)
- 67 килокалорий в 28 граммах
- 38% природного сахара
Курага (хороший источник бета-каротина, лютеина, зеаксантина – трех растительных пигментов, которые поддерживают здоровье глаз)
- 67 килокалорий в 28 граммах
- 53% природного сахара
Инжир сушеный
- 70 килокалорий в 28 граммах
- 48% природного сахара
Изюм (источник меди, марганца, магния, витаминов группы B.)
85 килокалорий в 28 граммах
59% природного сахара.
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