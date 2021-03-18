Як правильно їсти сухофрукти під час схуднення: поради дієтологині
Одні вважають сухофрукти безпечною альтернативою шоколадних цукерок, інші – такою ж вуглеводною бомбою. Нумо розбиратися разом з дієтологинею Наталією Самойленко.
Джерело:інстаграм Наталії Самойленко
Як відомо, сухофрукти – це фрукти, в яких вміст води видалений шляхом висушення. Тому харчова цінність в них набагато вища, аніж у свіжих фруктах. А усе через концентрацію цукрів та водночас поживних речовин.
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Сухофрукти багаті клітковиною, вітамінами та мінералами. Поліфенольні антиоксиданти у їхньому складі сприяють поліпшенню кровотоку, процесу травлення та запобігають оксидативному стресу. А високий вміст калію допомагає виводити зайву рідину та натрій, який також корисний для м‘язів,
– говорить Самойленко.
Харчова цінність у сухофруктах набагато вища, аніж у свіжих фруктах / Фото pixabay
Харчова цінність та вміст природного цукру у сухофруктах
Фініки (джерело міді, марганцю, заліза, вітаміну В6.)
- 66,5 кілокалорії у 24 грамах
- 64% – 65% природного цукру
Чорнослив (відомий своїм природнім проносним ефектом завдяки цукровому спирту у складі – сорбіту, а мінерал бор допомагає боротися з остеопорозом)
- 67 кілокалорій у 28 грамах
- 38% природного цукру
Курага (хороше джерело бета-каротину, лютеїну, зеаксантину – трьох рослинних пігментів, які підтримують здоров‘я очей)
- 67 кілокалорій у 28 грамах
- 53% природного цукру
Інжир сушений
- 70 кілокалорій у 28 грамах
- 48% природного цукру
Родзинки (джерело міді, марганцю, магнію, вітамінів групи B.)
- 85 кілокалорій у 28 грамах
- 59% природного цукру.
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