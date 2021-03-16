Фахівці рекомендують іноді робити перерву від кави, але ж як тоді зберегти смачні ранкові традиції? Дієтологиня Наталя Власнюк розповіла, чим можна замінити улюблений напій з користю для організму.

Так, Наталя Власнюк радить пити цикорій замість кави. За її словами, це здорова альтернатива з обсмаженого кореня, теж гіркуватий і терпкий напій, який не містить кофеїну.

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Основний корисний компонент цикорію – інулін. Це пребіотик – розчинна клітковина, яка корисна для кишкової мікрофлори,

– запевняє дієтологиня.



Цикорій – здорова альтернатива каві / Фото instagram

Як цикорій впливає на організм

Прискорює виведення шлаків з організму і має жовчогінну дію.

Дуже корисний вагітним, тому що знижує ризик виникнення печії, важкості в шлунку і запорів.

Сприяє розслабленню нервової системи, допомагає при безсонні.

Нормалізує рівень інсуліну і цукру в крові, зменшує тягу до солодкого. В цьому випадку рекомендується по 150 мілілітрів напою за 20 хвилин до кожного прийому їжі.

Посилювати кровотік в передміхуровій залозі, допомагає в усуненні застійних процесів малого таза і добре впливає на чоловічу потенцію.

Покращує тонус шкіри, швидкість відновлення колагенових волокон і загоєння ран.

Як вибрати хороший цикорій: поради дієтологині

Звертайте увагу на вміст у напої інуліну. У гонитві за наживою деякі виробники додають замість інуліну дешевший яблучний пектин.

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Щоб напій приніс вам тільки користь, я рекомендую купувати тільки рідкий згущений цикорій і обов'язково з маркуванням про процентний вміст інуліну. Повинно бути не менше 40 грамів інуліну на 100 грамів продукту,

– підкреслює Власнюк.

Цикорій – лікарська рослина, тому краще обмежитися 300 мілілітрів напою в день.