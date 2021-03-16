Специалисты рекомендуют иногда делать перерыв от кофе, но как тогда сохранить вкусные утренние традиции? Диетолог Наталья Власнюк рассказала, чем можно заменить любимый напиток с пользой для организма.

Так, Наталья Власнюк советует пить цикорий вместо кофе. По ее словам, это здоровая альтернатива из обжаренного корня, тоже горьковатый и терпкий напиток, не содержащий кофеина.

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Основной полезный компонент цикория – инулин. Это пребиотик – растворимая клетчатка, которая полезна для кишечной микрофлоры,

– уверяет диетолог.



Цикорий – здоровая альтернатива кофе / Фото instagram

Как цикорий влияет на организм

Ускоряет выведение шлаков из организма и обладает желчегонным действием.

Очень полезен беременным, так как снижает риск возникновения изжоги, тяжести в желудке и запоров.

Способствует расслаблению нервной системы, помогает при бессоннице.

Нормализует уровень инсулина и сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому. В этом случае рекомендуется по 150 миллилитров напитка за 20 минут до каждого приема пищи.

Усиливать кровоток в предстательной железе, помогает в устранении застойных процессов малого таза и хорошо влияет на мужскую потенцию.

Улучшает тонус кожи, скорость восстановления коллагеновых волокон и заживления ран.

Как выбрать хороший цикорий: советы диетолога

Обращайте внимание на содержание в напитке инулина. В погоне за наживой некоторые производители добавляют вместо инулина дешевле яблочный пектин.

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Чтобы напиток принес вам только пользу, я рекомендую покупать только жидкий сгущенный цикорий и обязательно с маркировкой о процентном содержании инулина. Должно быть не менее 40 граммов инулина на 100 граммов продукта,

– подчеркивает Власнюк.

Цикорий – лекарственное растение, поэтому лучше ограничиться 300 миллилитров напитка в день.