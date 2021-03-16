Что пить вместо кофе: вкусная и полезная альтернатива
Специалисты рекомендуют иногда делать перерыв от кофе, но как тогда сохранить вкусные утренние традиции? Диетолог Наталья Власнюк рассказала, чем можно заменить любимый напиток с пользой для организма.
Источник:инстаграм Натальи Власнюк
Так, Наталья Власнюк советует пить цикорий вместо кофе. По ее словам, это здоровая альтернатива из обжаренного корня, тоже горьковатый и терпкий напиток, не содержащий кофеина.
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Основной полезный компонент цикория – инулин. Это пребиотик – растворимая клетчатка, которая полезна для кишечной микрофлоры,
– уверяет диетолог.
Цикорий – здоровая альтернатива кофе / Фото instagram
Как цикорий влияет на организм
- Ускоряет выведение шлаков из организма и обладает желчегонным действием.
- Очень полезен беременным, так как снижает риск возникновения изжоги, тяжести в желудке и запоров.
- Способствует расслаблению нервной системы, помогает при бессоннице.
- Нормализует уровень инсулина и сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому. В этом случае рекомендуется по 150 миллилитров напитка за 20 минут до каждого приема пищи.
- Усиливать кровоток в предстательной железе, помогает в устранении застойных процессов малого таза и хорошо влияет на мужскую потенцию.
- Улучшает тонус кожи, скорость восстановления коллагеновых волокон и заживления ран.
Как выбрать хороший цикорий: советы диетолога
Обращайте внимание на содержание в напитке инулина. В погоне за наживой некоторые производители добавляют вместо инулина дешевле яблочный пектин.
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Чтобы напиток принес вам только пользу, я рекомендую покупать только жидкий сгущенный цикорий и обязательно с маркировкой о процентном содержании инулина. Должно быть не менее 40 граммов инулина на 100 граммов продукта,
– подчеркивает Власнюк.
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