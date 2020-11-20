Можно ли бегать зимой: важные советы с видео
Узнайте, нужно ли бегать зимой, а также в чем заключаются особенности зимнего бега.
Об особенностях бега зимой рассказывает Active 24.
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Многие спортсмены не знают, можно ли бегать зимой / Фото Trilife
Как правильно одеться
Основное правило: одевайтесь так, будто на улице на 10 градусов теплее. То есть, если пробежка будет при температуре -10 градусов, оденьтесь так, будто на улице 0.
Важно иметь хорошее снаряжение: флисовую кофту и термобелье. Так вы сможете избежать переохлаждения. Правильно подобранная одежда отводит влагу от тела – это очень важно при зимней тренировке на холоде.
Обязательно используйте шапку и перчатки. Голова и руки – наиболее чувствительные к холоду части тела, нужно утеплить их перед пробежкой.
Лучше бегать расчищенными дорожками / Фото Riamo
Преимущества зимнего бега:
- укрепляется иммунитет,
- увеличивается объем легких,
- тренируются мышцы-стабилизаторы, удерживающие тело от падений,
- крепнет сила воли,
- вырабатывается привычка тренироваться в плохую погоду.
Без разминки лучше не бегать
Холод делает наши суставы менее подвижными, а мышцы – менее эластичными. Поэтому перед тем, как выйти на улицу для пробежки, обязательно сделайте качественную разминку дома.
Обязательно разогрейтесь перед тренировкой / Фото championat.com
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Можно ли бегать, когда лежит снег
Лучше выбирать для пробежки сухие и расчищены дорожки. По снегу могут бегать опытные спортсмены. Для этого нужно иметь хорошую обувь с надежным протектором, в идеале – с шипами. Такая подошва убережет ногу от скольжения.
Особенности зимнего бега:
Как выбрать правильную одежду для бега зимой:
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