Узнайте, нужно ли бегать зимой, а также в чем заключаются особенности зимнего бега.

Об особенностях бега зимой рассказывает Active 24 .

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Многие спортсмены не знают, можно ли бегать зимой / Фото Trilife

Как правильно одеться

Основное правило: одевайтесь так, будто на улице на 10 градусов теплее . То есть, если пробежка будет при температуре -10 градусов, оденьтесь так, будто на улице 0.

Важно иметь хорошее снаряжение : флисовую кофту и термобелье. Так вы сможете избежать переохлаждения. Правильно подобранная одежда отводит влагу от тела – это очень важно при зимней тренировке на холоде.

Обязательно используйте шапку и перчатки . Голова и руки – наиболее чувствительные к холоду части тела, нужно утеплить их перед пробежкой.



Лучше бегать расчищенными дорожками / Фото Riamo

Преимущества зимнего бега:

укрепляется иммунитет,

увеличивается объем легких,

тренируются мышцы-стабилизаторы, удерживающие тело от падений,

крепнет сила воли,

вырабатывается привычка тренироваться в плохую погоду.

Без разминки лучше не бегать

Холод делает наши суставы менее подвижными, а мышцы – менее эластичными . Поэтому перед тем, как выйти на улицу для пробежки, обязательно сделайте качественную разминку дома.



Обязательно разогрейтесь перед тренировкой / Фото championat.com

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Можно ли бегать, когда лежит снег

Лучше выбирать для пробежки сухие и расчищены дорожки . По снегу могут бегать опытные спортсмены. Для этого нужно иметь хорошую обувь с надежным протектором , в идеале – с шипами. Такая подошва убережет ногу от скольжения.

Особенности зимнего бега: