Дізнайтеся, чи потрібно бігати взимку, а також у чому полягають особливості зимового бігу.

Про особливості бігу взимку розповідає Active 24.

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Чимало спортсменів не знають, чи можна бігати взимку / Фото Trilife

Як правильно одягнутися

Основне правило: одягайтеся так, ніби на вулиці на 10 градусів тепліше. Тобто, якщо пробіжка буде при температурі -10 градусів, одягніться так, ніби на вулиці 0.

Важливо мати хороше спорядження: флісову кофту й термобілизну. Так ви уникнете переохолодження. Правильно підібраний одяг відводить вологу від тіла – це дуже важливо при зимовому тренуванні на холоді.

Обов'язково використовуйте шапку та рукавички. Голова і руки – найбільш чутливі до холоду частини тіла, утепліть їх перед пробіжкою.



Краще бігати розчищеними доріжками / Фото Riamo

Переваги зимового бігу:

укріплюється імунітет,

збільшується обсяг легень,

тренуються м'язи-стабілізатори, що утримують тіло від падінь,

міцнішає сила волі,

виробляється звичка тренуватися в погану погоду.

Без розминки краще не бігати

Холод робить наші суглоби менш рухомими, а м'язи – менш еластичними. Тому перед тим, як вийти на вулицю для пробіжки, обов'язково зробіть якісну розминку вдома.



Обов'язково розігрійтеся перед тренуванням / Фото championat.com

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Чи можна бігати, коли лежить сніг

Найкраще обирати для пробіжки сухі й розчищені стежки. По снігу можуть бігати досвідчені спортсмени. Для цього потрібно мати хороше взуття з надійним протектором, в ідеалі – з шипами. Така підошва вбереже ногу від ковзання.

Особливості зимового бігу:

Як обрати правильний одяг для бігу взимку: