Чи можна бігати взимку: важливі поради з відео
Дізнайтеся, чи потрібно бігати взимку, а також у чому полягають особливості зимового бігу.
Про особливості бігу взимку розповідає Active 24.
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Чимало спортсменів не знають, чи можна бігати взимку / Фото Trilife
Як правильно одягнутися
Основне правило: одягайтеся так, ніби на вулиці на 10 градусів тепліше. Тобто, якщо пробіжка буде при температурі -10 градусів, одягніться так, ніби на вулиці 0.
Важливо мати хороше спорядження: флісову кофту й термобілизну. Так ви уникнете переохолодження. Правильно підібраний одяг відводить вологу від тіла – це дуже важливо при зимовому тренуванні на холоді.
Обов'язково використовуйте шапку та рукавички. Голова і руки – найбільш чутливі до холоду частини тіла, утепліть їх перед пробіжкою.
Краще бігати розчищеними доріжками / Фото Riamo
Переваги зимового бігу:
- укріплюється імунітет,
- збільшується обсяг легень,
- тренуються м'язи-стабілізатори, що утримують тіло від падінь,
- міцнішає сила волі,
- виробляється звичка тренуватися в погану погоду.
Без розминки краще не бігати
Холод робить наші суглоби менш рухомими, а м'язи – менш еластичними. Тому перед тим, як вийти на вулицю для пробіжки, обов'язково зробіть якісну розминку вдома.
Обов'язково розігрійтеся перед тренуванням / Фото championat.com
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Чи можна бігати, коли лежить сніг
Найкраще обирати для пробіжки сухі й розчищені стежки. По снігу можуть бігати досвідчені спортсмени. Для цього потрібно мати хороше взуття з надійним протектором, в ідеалі – з шипами. Така підошва вбереже ногу від ковзання.
Особливості зимового бігу:
Як обрати правильний одяг для бігу взимку:
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