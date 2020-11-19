Планка – одна з найпопулярніших вправ не лише у тренажерному залі, але і під час домашніх тренувань.

Однак багато хто допускається помилок під час планки. Яких – показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Прогин в області попереку

Таз потрібно трохи подати вперед, "як ніби ви намагаєтеся надіти вузькі джинси, а сідниці не пролазять".

Упор має бути на лікті, а не на кисті

Особливо це стосується новачків і людей, у яких багато надлишкової ваги. Руки швидко втомлюються, тому не потрібно давати зайве навантаження, щоб уникнути травм.

Не закидайте голову

Лінія хребта повинна бути рівною, погляд – спрямований вниз, щоб шия менше напружувалася.

Планка повинна виконуватися вірно, щоб отримати ефект від вправи / Фото grif

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Лінія плеча і підлоги – перпендикулярні

Планка – це про рівні лінії. Плечовий суглоб знаходиться під ліктьовим. Це необхідно для того, щоб максимально стійко тримати вагу тіла і навантаженне йшло на працюючі м'язи.

Порада для новачків

Якщо ви дуже швидко втомлюєтеся: у вас завалюється таз вниз, трясуться руки і ноги, значить планка на рівних ногах – це наступний рівень. Починайте з планки з упором на коліна, – пояснила Федорищева.