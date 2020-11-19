Планка – одно из самых популярных упражнений не только в тренажерном зале, но и во время домашних тренировок.

Однако многие совершают ошибки во время планки. Какие – показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Прогиб в области поясницы

Таз нужно немного подать вперед, "как будто вы пытаетесь надеть узкие джинсы, а ягодицы не пролазят".

Упор должен быть на локти, а не на кисти

Особенно это касается новичков и людей, у которых много избыточного веса. Руки быстро устают, поэтому не нужно давать лишнюю нагрузку, чтобы избежать травм.

Не запрокидывайте голову

Линия позвоночника должна быть ровной, взгляд – направлен вниз, чтобы шея меньше напрягалась.

Планка должна выполняться верно, чтобы получить эффект от упражнения / Фото grif

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Линия плеча и пола – перпендикулярны

Планка – это о ровных линиях. Плечевой сустав находится под локтевым. Это необходимо для того, чтобы максимально устойчиво держать вес тела и нагрузка шла на работающие мышцы.

Совет для новичков

Если вы очень быстро устаете: у вас заваливается таз вниз, трясутся руки и ноги, значит планка на ровных ногах – это следующий уровень. Начинайте с планки с упором на колени, – пояснила Федорищева.